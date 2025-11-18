Гендиректора переславского предприятия осудили за дачу взяток

Переславский районный суд признал виновным руководителя местного предприятия в даче взятки должностному лицу в крупном размере и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что гендиректор с сентября 2022 года по август 2023 года дал должностным лицам переславского филиала электроснабжающей организации 700 тыс. руб. Деньги передавались за «попустительство учету прибором, предназначенным для учета электрической энергии, поставляемой для бытовых нужд, электрической энергии, поставляемой для коммерческих целей».

46-летний подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. В прокуратуре уточнили, что приговор в силу не вступил. По данным «Ъ-Ярославль», речь идет о руководителе ООО «Переславский завод минеральных вод», которое занимается производством безалкогольных напитков.

Алла Чижова