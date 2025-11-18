Проект о льготах по НДПИ для «Газпрома», «Роснефти» и «Олкона» прошел II чтение

Госдума во втором чтении одобрила поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение системы вычетов по НДПИ для «Газпрома» (MOEX: GAZP), «Олкона» и «Роснефти» (MOEX: ROSN). Законопроект, входящий в бюджетный пакет, дополняет первоначальный перечень льгот, включив в него вычет для «Газпрома», который будет предоставляться поэтапно с ноября 2026 года и может сохраниться до 2034 года.

Документ также закрепляет право «Олкона» на получение вычета при добыче железной руды в Мурманской области в 2026–2030 годах, а для «Роснефти» увеличивает ежегодный вычет по НДПИ при разработке северного Приобского месторождения на дополнительные 10 млрд рублей. В то же время вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа часть дополнительных доходов, связанных с индексацией цен в 2026–2028 годах.

АО «Олкон» (входит в «Северсталь») — самый северный производитель железорудного концентрата в России. Предприятие разрабатывает месторождения на Кольском полуострове в окрестностях г. Оленегорска и выпускает концентрат с содержанием железа свыше 68%.