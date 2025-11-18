В Махачкале три центральные улицы оснастят «умными светофорами»

Проспект Имама Шамиля, являющийся одним из самых длинных в Махачкале, на 90% оснащен современными светофорами. В рамках пятого этапа проекта аналогичные устройства будут установлены на проспектах Расула Гамзатова и Петра Первого. Об этом сообщил «РБК-Кавказ» со ссылкой на главу города Джамбулата Салавова.

«Умные светофоры» создают так называемую «зеленую волну» для автомобильного потока. Эти устройства автоматически подстраиваются под интенсивность движения, регулируя длительность зеленого и красного сигналов в зависимости от загруженности улиц.

Это позволяет увеличить пропускную способность дорог, ускорить движение транспорта, сократить время в пути и уменьшить количество заторов и пробок.

Наталья Белоштейн