«ДНС-Ритейл» разместят в индустриальном парке «Ижевский завод»

ООО «ДНС-Ритейл» (филиал «Верхневолжский») подписало договор аренды складского комплекса в индустриальном парке «Ижевский завод» площадью почти 7,2 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в управляющей объектом компании «Развитие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: индустриальный парк «Ижевский завод» Фото: индустриальный парк «Ижевский завод»

«ДНС-Ритейл» разместят рядом с логистической ГК «Деловые линии» в корпусе 3.2.2. Склад является самым крупным в индустриальном парке. После размещения «ДНС-Ритейл» объект будет заполнен на 100%.

«Ижевский завод» находится на ул. Новоажимова, 27. Проектная мощность — 14,4 га. Индустриальный парк был основан в 2017 году. Он является одним из крупнейших в Ижевске. На территории объекта размещаются помимо вышеназванных компаний «ПЭК», «Байкал Сервис», «ЖелДорЭкспедиция», «Magic Trans».