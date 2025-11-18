В КЧР продают автопарк «Фирмы Новострой» за 74,1 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Фирма Новострой» из Черкесска проведет электронные торги по продаже 72 единиц техники и транспорта общей стоимостью 74,1 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион пройдет в электронной форме на площадке ООО «ТендерСтандарт». Имущество разделено на два лота.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма Новострой» зарегистрировано в 1998 году Черкесске (КЧР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — ООО ТЦ «Суздальский». Уставный капитал — 200 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 123,2 млн руб., выручка — 3,1 млн руб.

Первый лот включает 57 единиц техники стоимостью 60,5 млн руб. В него входят экскаваторы, тракторы, погрузчики, катки, автобусы и легковые машины. Среди крупной техники — экскаватор Caterpillar M318D, погрузчик JCB 456, асфальтоукладчик Vogele, дорожные фрезы Wirtgen и разметочные машины.

Второй лот содержит 15 единиц оборудования за 13,7 млн руб. В него включены каток Dynapac, грузовики ГАЗ и КамАЗ, автобус ПАЗ, внедорожник Hyundai Santa Fe и специализированная дорожная техника.

На часть имущества заключены краткосрочные договоры аренды. Также на технику могут быть наложены запреты на регистрационные действия судебными приставами-исполнителями.

