Руководство строительной компании из Уфы подозревают в невыплате зарплаты
Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) сотрудникам строительной компании «Элит строй».
Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, с января по апрель этого года трое сотрудников фирмы не получали зарплату. Общая сумма долга перед ними превысила 300 тыс. руб.
По мнению следствия, руководство компании направляло деньги на поддержание работы и увеличение прибыли, игнорируя обязательства перед работниками.