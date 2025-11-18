Бренды экологично лукавят

Почти половина производителей зеленой косметики приукрашивают свойства своей продукции. К такому выводу пришли эксперты Роскачества и Союза производителей органической косметики. Они изучили 1 тыс. самых популярных кремов и шампуней. Исследование показало, что собственную экологичность продвигает каждый третий бренд, и в половине случаев заявления не соответствуют действительности.

На практике подтвердить подобные свойства очень сложно, отмечает председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова: «На потребительском рынке существует путаница между экологической косметикой и натуральной. Экологическая косметика — это та, которая соответствует определенным условиям изготовления. Очень много требований к рабочим, выбросам и прочим экологическим условиям, при этом не учитывается количество натуральных веществ, которое в ней содержится. Натуральной считается косметика, содержащая определенную долю натуральных или органических веществ, при этом соблюдаются определенные условия производства и хранения.

Производители, которые делают натуральную косметику, действительно позволяют себе очень много заявлений без всяких подтверждений, потому что система подтверждения натуральности или экологичности довольно непростая. Предприятие должно выполнить массу условий, чтобы эта продукция была выпущена. В массмаркете вообще маловероятно увидеть такую косметику: компания имеет право поставить какой-то знак только после того, как продукт прошел экспертизу в какой-то из систем. Среди тех производителей, кто даже доходит до экспертизы, 30% приходится отсеивать на первом этапе, потому что на самом деле их документы не соответствуют существующим требованиям к натуральной и органической косметике. Я думаю, порядка половины заявлений на упаковке, которые мы сейчас видим на рынке, относятся к категории недобросовестных».

Аналитики также назвали самые популярные уловки производителей. Чаще всего они указывают процент натуральности без объяснения, как он считался. Чуть реже используют размытые формулировки вроде «эко» или «натуральный», а иногда не поясняют, что именно является «зеленым» — продукт, упаковка или компонент. При этом экологичность по-прежнему привлекает потребителей, говорит руководитель рекламного агентства Strong, профессор РАНХиГС Дмитрий Сендеров: «Тренд, который мы наблюдаем во всем мире, — это использование темы экологичности, безопасности в продуктах, услугах, которые таковыми, по сути, зачастую не являются.

В законодательстве большинства стран не определено, что называть натуральным или экологичным продуктом. И компании, используя недосказанности в законе, активно используют все эти фреймы.

По западной статистике, в мире более 80% компаний в том или ином виде используют гринвошинг в своих коммуникациях. Тренд на экологичность не идет на спад, потому что количество людей, для которых это важно, не уменьшается. Более того, благодаря гринвошингу появляются даже новые продукты, например, альтернативное молоко. Если мы посмотрим на состав, то зачастую доля полезного продукта, скажем, орехов, составляет там 2-3%. Остальное — это вода и различные добавки, чтобы продукт долго хранился. Большинство потребителей, в первую очередь молодые девушки, ведутся на эту экологичную повестку, думая, что они пьют полезный, экологически чистый продукт».

По результатам исследования, из всей выборки косметики в 1 тыс. товаров было обнаружено только два продукта с достоверной экосертификацией.

Астон О'Салливан