С администрации Тольятти взыскали компенсацию за нападение бездомной собаки на подростка
Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 65 тыс. руб. в пользу подростка, пострадавшего от нападения бродячей собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, бездомная собака напала и укусила подростка возле индустриально-педагогического колледжа. Несовершеннолетнего госпитализировали.
Прокуратура Центрального района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Согласно закону, на муниципальное образование возложена обязанность организации надзора за безнадзорными животными.