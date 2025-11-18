С администрации Тольятти взыскали компенсацию за нападение бездомной собаки на подростка

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 65 тыс. руб. в пользу подростка, пострадавшего от нападения бродячей собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, бездомная собака напала и укусила подростка возле индустриально-педагогического колледжа. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Прокуратура Центрального района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Согласно закону, на муниципальное образование возложена обязанность организации надзора за безнадзорными животными.

Руфия Кутляева