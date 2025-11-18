Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, прибывшим в Москву для участия в заседании Совета глав правительства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Работа России и Китая, по словам господина Путина, способствует становлению организацию «как одной из опор многополярного мироустройства».

На встрече Владимир Путин попросил Ли Цяна передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. По словам российского лидера, отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступившие в новую эпоху, переживают наилучший период в своей истории».

«Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, безусловно, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для российских граждан. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики»,— заметил президент РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале ноября посетил Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином, а также Ли Цяном. На переговорах обсуждалось развитие сотрудничества между двумя странами, включая укрепление энергетического партнерства.

Лусине Баласян