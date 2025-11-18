С самарской «дочки» «Лукойла» взыскано 167 млн рублей за загрязнение почвы

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ПАО «Лукойл») 167 млн руб. за загрязнение почвы вблизи станицы Островская Даниловского района Волгоградской области. Информация опубликована в электронной картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Иск о взыскании компенсации подало Нижне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Как указано в материалах дела, загрязнение почвы, ставшее результатом порыва нефтепровода, обнаружилось в мае 2023 года. Нефть растеклась по рельефу местности до ближайшей дамбы. Площадь участка, подвергшегося негативному воздействию, составила 61 937,56 куб. м.

В июле Арбитражный суд Волгоградской области отказал ведомству в иске, так как ответчик представил доказательства того, что обеспечил «выполнение необходимых мероприятий по устранению вреда, причиненного окружающей среде». По мнению истца, рекультивацию провели не эффективно. В августе Нижне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало апелляционную жалобу на судебное решение.

Как указано в постановлении арбитражного суда от 11 ноября, оно может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев.

Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) основана в 1992 году. Общество специализируется на производстве, испытаниях и внедрении технологий, техники и оборудования для добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов и повышения нефтеотдачи. «РИТЭК» работает в 10 регионах: в Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, в республиках Калмыкия, Татарстан, Удмуртия, Башкортостан. Центральный офис компании с 2019 года базируется в Волгограде.

Сабрина Самедова