ЖКХ в Волгограде не смогло получить рассрочку по платежу в 10 млн за вред почвам

Арбитражный суд Волгоградской области отказал МУП «ЖКХ Городищенского района» в требовании снизить исполнительный сбор и предоставить рассрочку по платежу на 9,8 млн руб. за вред почвам. Соответствующее решение принято 14 ноября.

Иск был подан в декабре 2023 года Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора, требовавшим 14,85 млн руб. за вред почвам от сброса сточных вод в поселке Самофаловка на ул. 221 Гвардейской дивизии. В мае прошлого года суд обязал учреждение выплатить эту сумму. Решение было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями. После неисполнения решения в добровольном порядке пристав-исполнитель наложил сбор в 1,04 млн руб.

В сентябре этого года ЖКХ подало два заявления: об уменьшении сбора на четверть и о рассрочке оставшейся задолженности на 19 месяцев. МУП «ЖКХ Городищенского района» сослалось на тяжелое финансовое положение, убытки за 2024 год и наличие соглашения о рассрочке с «Волгоградэнергосбытом» на 41 млн руб. Суд отклонил эти доводы, посчитав их недостаточно обоснованными.

Нина Шевченко