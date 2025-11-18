Банк «Центр-инвест» увеличил активы на 6%

Активы банка «Центр-инвест» по РСБУ за январь-сентябрь 2025 года выросли на 6% и составили на 1 октября 150 млрд рублей. Объем средств клиентов вырос на 8% и составил 124 млрд рублей, в том числе средств физических лиц — 96 млрд рублей (рост на 9,5%).

Просроченная задолженность (NPL) в банке ниже, чем в среднем по региону: в 3,4 раза — по кредитам для малого и среднего бизнеса, в 7,1 раз — по кредитам для ИП, в 7,1 раз — по кредитам для населения, по корпоративным кредитам в банке нет просрочки. За 2025 год вырос норматив достаточности капитала собственных средств с 12,2 до 13,3%.

Банк «Центр-инвест» реализует бизнес-модель социально ответственного банкинга, сохраняет ставки по кредитам для своих клиентов на 5 процентных пунктов ниже среднерыночных, без скрытых комиссий, страховок и дополнительных условий.

Осторожная и ответственная политика банка «Центр-инвест» — это смарт-стратегия построения будущего с лучшими клиентами. Бизнес клиентов банка не просто стабилен — он растет и развивается, создает качественные рабочие места и исправно наполняет бюджет: за 9 месяцев 2025 года платежи в бюджет Ростовской области выросли на 3,4%1, а налоги, которые заплатили клиенты банка «Центр-инвест» в Ростовской области, выросли на 11,0%.

Бизнес-модель социально устойчивого банкинга позволяет выстраивать долгосрочные доверительные и взаимовыгодные отношения с клиентами. Это подтверждает и оценка банка на платформе Сравни.ру — банк занимает 7-е место среди банков России по количеству и качеству отзывов.

ПАО КБ «Центр-инвест»