За год в Казани изъяли 5 тонн товаров со стихийных торговых точек

С начала года в Казани было проведено 200 рейдов по пресечению несанкционированной торговли. По их итогам конфисковано 5 тонн товаров, включая овощи, фрукты, рыбу, текстиль, сувениры и игрушки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За нарушения порядка организации уличной торговли оформили 2772 протокола на 10,5 млн руб.

В пресс-службе отметили, что товары, реализуемые без надлежащих разрешений, не проходят санитарный контроль и проверку качества, что может представлять риск для потребителей. Кроме того, стихийная торговля ставит легальный малый бизнес в неравные конкурентные условия.

Размеры штрафов за правонарушение варьируются: от 3 тыс. для физических до 1 млн руб. для юридических лиц при повторном нарушении. Продукция, торговое оборудование и прилавки, используемые для несанкционированной торговли, подлежат изъятию и последующему уничтожению.

