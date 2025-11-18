Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения топ-менеджерам Серовского мехзавода

Свердловский областной суд, удовлетворив ходатайства следствия, изменил меру пресечения бывшим заместителям гендиректора АО «Серовский механический завод» Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, обвиняемые нанесли ущерб заводу более чем на 1 млн руб. Решением Серовского городского суда они были помещены под домашний арест до 31 декабря. Однако это решение обжаловал прокурор. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию и избрал меру пресечения Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву в виде заключения в СИЗО по 30 декабря. Бывших топ-менеджеров взяли под стражу в зале суда.

Серовский механический завод — основанн в 1931 году. С 1946 года специализируется на производстве бурового инструмента для геологоразведки, нефтяной и газовой промышленности. Завод поставляет продукцию крупнейшим компаниям России, включая ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Татнефть».

Полина Бабинцева