Метро Москвы потребовало 2,8 млрд рублей от подрядчика из-за состояния вагонов

Московский метрополитен потребовал взыскать с завода «Метровагонмаш» около 2,8 млрд руб. неустойки за ненадлежащее «культурное состояние вагонов», сообщает «РИА Новости».

Суд перенес слушания на январь. В октябре он объединил 22 иска метрополитена к заводу. Всего с мая метро предъявило 28 исков на общую сумму около 8,3 млрд руб. В них истец требует либо взыскания неустойки, либо убытков.

У метро Москвы есть четыре контракта с «Метровагонмашем», сообщил в суде представитель истца. Согласно договорам, подрядчик должен устранять дефекты в вагонах — надписи на стеклах, порванный линолеум, неработающий кондиционер, грязные сиденья.

Метрополитен выплачивает более 9 тыс. руб. за каждый вагон, но если он был сдан в «ненадлежащем культурном состоянии», платеж снижается на 30% за весь состав в сутки. Как уточнил представитель истца, к делу приобщили около 9 тыс. актов, в которых выявили 160 тыс. нарушений.

Представитель «Метровагонмаша» заявил, что срок исковой давности истек, а размер заявленной неустойки не соответствует последствиям нарушения, поскольку составы все равно выходят на линию. Кроме того, многие дефекты нельзя устранить оперативно: обслуживание не должно длиться больше восьми часов, однако фактически времени на работы остается намного меньше из-за необходимости соблюдать график оборота составов.

При этом представитель метрополитена Москвы заявил, что подрядчик не ограничен по времени работ — ежедневно он должен предоставлять 53 состава, а в запасе есть еще около 30 поездов.