В Бельгии арестовали восемь человек за попытку убить столичного прокурора

Восемь человек, работавших на албанскую мафию, арестованы в Брюсселе за участие в заговоре с целью убийства главного прокурора бельгийской столицы. Об этом сообщила федеральная прокуратура страны.

«В июле 2025 года федеральная прокуратура была проинформирована... о заговоре в отношении главного прокурора Брюсселя. Основные подозреваемые, как представляется, имеют уголовное прошлое и... активно участвуют в деятельности албанской мафии»,— говорится в заявлении.

В этой связи мировые медиа, включая Reuters, напоминают, что в последнее время Брюссель переживает период насилия, связанного с наркомафией, в первую очередь албанской. Власти даже сообщали, что в Бельгии в настоящее время активно действуют более ста самых опасных преступных группировок Европы. В феврале этого года полиции пришлось закрыть сразу несколько станций брюссельского метро, преследуя мафиози, участвовавших в массовой перестрелке.

Андрей Келекеев