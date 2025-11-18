В Улан-Удэ в 2026 году планируют отловить около 2 тысяч безнадзорных собак

Администрация Улан-Удэ намерена в 2026 году отловить 1853 безнадзорные собаки. По информации пресс-службы мэрии, на эти цели планируется потратить 24 млн руб.

Заключен контракт с одной подрядной организацией, второй договор — в стадии подписания. По условиям действующих процедур отловленные животные будут содержаться десять дней на карантине. После этого еще 32 дня до принятия решения о выпуске в естественную среду либо до передачи владельцу, в том числе новому.

В мэрии также призвали горожан не отправлять собак на самовыгул, например провожать детей в школу. В этом случае животные могут сбиваться в стихийные стаи и быть отловлены. Расходы на все процедуры в дальнейшем будут компенсировать владельцы.

Влад Никифоров, Иркутск