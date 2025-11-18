Сервис знакомств во Франции предложил женщинам заменить антидепрессанты любовником

Рекламная кампания сервиса знакомств вызвала негодование у французских женщин, психологов и религиозных организаций. Gleeden, рассчитанный на женскую аудиторию, предложил своим пользовательницам заменить антидепрессанты любовником.

«В отличие от антидепрессанта, любовник ничего не стоит системе соцстрахования»,— гласит слоган на плакатах Gleeden в парижском метро и на билбордах города.

«Это не имеет ничего общего с моралью и супружеской неверностью. Люди и так делают то, что хотят,— заявила Le Parisien одна из парижанок, увидевших плакат Gleeden в метро.— Значит, люди, которые, как и я, принимают антидепрессанты, чтобы не сойти с ума, несут ответственность за дефицит программы социального обеспечения? Так я должна понимать эту рекламу? И, по мнению Gleeden, я могу все исправить разом, просто раздвинув ноги?»

Национальный Союз семей и друзей людей с психическими заболеваниями и/или нарушениями (Unafam) раскритиковал рекламу за то, что она выставляет депрессию вымышленным заболеванием, которое только забирает деньги из фонда соцстрахования.

Французская национальная ассоциация католических семей также осудила кампанию за «банальное отношение к неверности и высмеивание супружеских страданий, распада семей и человеческих драм, к которым это приводит». Религиозная организация назвала этот слоган «жестоким, безответственным и социально опасным».

