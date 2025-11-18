МВД предложило строго наказывать за езду детей на питбайках
МВД России предложило ужесточить положения КоАП об использовании питбайков детьми. Об этом сообщил замглавы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор полиции Владимир Кузин.
Питбайк — это компактный мотоцикл, предназначенный для поездок по бездорожью. Сейчас транспорт относится к категории спортивного инвентаря, и возрастных ограничений на его использование нет. Права на управление питбайком необходимы, если владелец дооборудует его фарами и указателями поворотов и будет использовать на дорогах общего пользования.
По словам господина Кузина, одной из мер наказания может стать конфискация питбайка, однако за решение этого вопроса ответственен суд. «Вопрос должен решаться... К следующему сезону мы надеемся, что это будет»,— заявил генерал-майор на заседании комитета по молодежной политике (цитата по ТАСС).
Отдельно Владимир Кузин упомянул безответственное отношение родителей к тому, что их дети ездят на питбайках. В этом направлении, убежден генерал-майор, должна проводиться большая информационная работа.
Господин Кузин отметил, что после признания питбайка транспортным средством его следует зарегистрировать. В ближайшее время, добавил он, нужно создать соответствующее правовое поле, в частности касающееся категорий допуска к использованию питбайка.
За девять месяцев 2025 года произошло почти 660 аварий с питбайками, которыми управляли дети. В этих ДТП погибли 23 ребенка, 753 — пострадали.