Вице-мэр Воронежа пожаловалась на токсичность и неблагодарность горожан

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина во время выступления на форуме предпринимателей пожаловалась на «токсичность» и «неблагодарность» жителей, критикующих благоустройство города. Градоначальник Сергей Петрин пообещал, что его заместитель не будет больше допускать таких выражений.

На форуме госпожа Бородина заявила, что ее разрывает «на тысячу маленьких медвежат» во время обсуждения любви горожан к городу.

«Дорогие участники, а вы были еще где-то в других городах, если были, то где? Покажите мне пальцем, где чище, чем в Воронеже. Я точно так же приезжаю в Москву и Питер, и даже в этих городах с их огромными бюджетами не чище. И благоустройство при том финансировании, которое им достается, и та же ломаная плитка, и много еще есть вопросов...» — сказала госпожа Бородина (цитата по видеозаписи, опубликованной изданием «Площадь»). По словам чиновницы, власти Воронежа выжимают все, что можно, из бюджета.

Госпожа Бородина полагает, что Воронеж живет хорошо. «Но уровень благодарности и токсичности у воронежцев совершенно другой», — добавила чиновница. Она вспомнила, что за последние два года трижды была в Нижнем Новгороде, который, по ее словам, при большем бюджете уступает Воронежу по работе коммунальных служб.

Комментируя заявление Людмилы Бородиной, мэр Воронежа Сергей Петрин сказал, что ему тоже не нравится читать негативные комментарии граждан в соцсетях, однако они всегда объективно пишут по делу. «Повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города», — написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Толмачев, Воронеж