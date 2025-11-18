Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пандемия мошенничеству не помеха

По делу о хищении осуждены бывшие топ-менеджеры ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

В Москве суд приговорил к лишению свободы на различные сроки бывших топ-менеджеров подведомственного Министерству транспорта России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» по главе с экс-руководителем предприятия Юрием Спасским. Они признаны виновными в хищении около 50 млн руб., выделенных на обеспечение безопасности населения на транспорте в период пандемии 2020 года. Вину никто из троих фигурантов не признал.

Виктор Парахин настаивал на своей невиновности, но суд решил иначе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На оглашение приговора экс-глава ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Юрий Спасский, находившийся не под стражей, пришел самостоятельно со своими родными и адвокатами, его бывшего зама Виктора Парахина и замначальника департамента информационных технологий предприятия Романа Лаврентьева из СИЗО доставил конвой. Накануне в прениях прокурор потребовал признать всех троих виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить каждого к девяти годам колонии и штрафу в 1 млн руб. Также гособвинитель предложил взыскать с подсудимых солидарно по иску Минтранса 60,59 млн руб. в качестве компенсации причиненного ущерба.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого стали Юрий Спасский, Виктор Парахин и Роман Лаврентьев, было возбуждено в 2021 году Главным следственным управлением СКР по Москве. ФГУП являлось создателем Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) и фактически единственным исполнителем госзаказов министерства на выполнение работ по программе обеспечения безопасности населения на транспорте.

Следствие считает, что в июне 2020 года «с целью незаконного личного обогащения» фигуранты решили воспользоваться тем, что большие бюджетные деньги выделялись на борьбу с распространившейся тогда коронавирусной инфекцией.

Они, по версии следствия, сначала подготовили и направили руководству Минтранса финансово-экономическое обоснование необходимости дополнительного финансирования работ по развитию ЕГИС ОТБ в 2020 году на сумму 180,5 млн руб. Министерство, однако, отправило представленные документы на экспертизу и получило отрицательный отзыв. Но фигурантов это не остановило. В сентябре 2020 года они направили в подконтрольные им ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс» запросы на подготовку коммерческих предложений по совершенствованию работы ЕГИС в условиях пандемии. Эти фирмы подобными проблемами не занимались, но тем не менее сформировали предложения по модернизации работы ЕГИС на 106 млн руб. и оказанию информационных услуг на 93 млн руб. Позже общая стоимость работ была снижена до 100 млн руб.

На этот раз все согласования прошли благополучно, что позволило Юрию Спасскому заключить в декабре 2020 года от имени ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» госконтракт с Минтрансом на выполнение работ по развитию ЕГИС в условиях распространения коронавирусной инфекции. ФГУП привлекло в качестве исполнителя работ ООО «Инфорион», с которым был заключен договор на 59 млн руб. Однако, как позже установило следствие, никаких работ выполнено не было. Тем не менее в том же декабре фигуранты, по материалам дела, оформили в документации проведение предварительных испытаний, а также организовали подписание актов сдачи-приемки якобы выполненного заказа. Благодаря этому они, как посчитало следствие, смогли похитить «не менее 50 млн руб.».

Вину никто из подсудимых не признал. Они настаивали, что экономико-финансовое обоснование проекта было правильным, а внедренные технологии служат до сих пор.

Защита в прениях требовала оправдательного приговора.

В итоге председательствующая Ольга Величко признала подсудимых виновными и приговорила Юрия Спасского и Виктора Парахина к семи с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. каждого, а Романа Лаврентьева — к шести с половиной годам, оштрафовав на 500 тыс. руб. Иск Минтранса был удовлетворен в полном объеме.

После заседания адвокаты категорически отказались общаться с “Ъ”, однако, судя по позиции, которую они вместе с подзащитными занимали на процессе, приговор будет обжалован.

Алексей Соковнин

