В Северной Осетии при хлопке бытового газа пострадали двое несовершеннолетних

В домовладении на одной из улиц села Предгорного Моздокского района произошел хлопок бытового газа с последующим горением. В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних, которые находились в помещении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Северной Осетии.

В больницу доставлены оба пострадавших, где им оказывается медицинская помощь.

По факту взрыва бытового газа проверку начал Следственный комитет России по Северной Осетии.

На месте происшествия работает следователь, который проводит осмотр и назначает пожарно-техническую экспертизу. Также опрашиваются свидетели и проводятся дополнительные проверки для выяснения всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн