В Перми прошел первый кофейный рейв на АЗС «ЛУКОЙЛ»

«ДискоТЭКа» состоялась в рамках всероссийской акции «Заправляем счастьем». К ней присоединились диджеи и артисты, среди клиентов АЗС «ЛУКОЙЛ» разыграли более сотни призов.

«ДискоТЭКа» стала первым кофейным рейвом на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Перми. Для клиентов провели мастер-класс по диджеингу педагоги школы Technocube. Посетители автозаправочной станции стали также зрителями вокального батла между участниками шоу «Голос. Дети» Анастасией Булатецкой и Максимом Хрулевым. Все это в антураже настоящей дискотеки: с дискошарами, стробоскопом и другими атрибутами диско.

Акция «Заправляем счастьем» продлится с 18 по 20 ноября. Клиенты АЗС смогут получить скидки на продукцию кафе и принять участие в розыгрыше 50 тыс. бонусных баллов. Для этого необходимо совершить покупку на АЗС «ЛУКОЙЛ» и подключить бесконтактное приложение LukPay для оплаты.

