Арбитражный суд признал правоту Пермского УФАС по делу о сговоре перевозчиков

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС о признании перевозчиков ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В. виновными в картельном сговоре. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС установило, что пермские перевозчики вступили в картельный сговор в целях поддержания цен на торгах по оказанию транспортных услуг Нижегородской больнице. В результате контракт стоимостью более 1 млн руб. был заключен с перевозчиком, который предложил минимально допустимое снижение цены в то время, как второй от участия в торгах отказался.

Пермское УФАС признало перевозчиков ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В. виновными в нарушении Закона о защите конкуренции, запрещающего конкурентам, работающем на одном товарном рынке, заключать между собой соглашение, приводящее к поддержанию цен на торгах. Перевозчики пытались оспорить решение УФАС в суде. ИП Кенин А.В. был оштрафован на 20 тыс. руб., ООО «Автобан» — на 157 тыс. руб. Арбитражный суд признал решение антимонопольного ведомства законным.