Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Откройте расчетный счет на пакете услуг «Разумный» с опцией «Умножай на 2» и получите:

в 2 раза больше бесплатных платежей в «Уралсиб Бизнес Онлайн»;

в 2 раза больше бесплатных переводов физлицам – в том числе в рамках «Цифровой зарплаты» и дивидендных выплат.

Первые три месяца после подключения к акции – безусловное удвоение, с четвертого месяца – сохранение условий при выполнении требований к объемам работы с банком.

Акция проводится с 17.11.2025 по 28.02.2026 года включительно. Полные правила акции – на сайте Банка Уралсиб.

Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Умножай на 2».

