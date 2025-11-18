В Железноводске осудили женщину за пьяное ДТП со смертью пассажира

В ноябре прошлого года 36-летняя жительница Пятигорска стала виновницей смертельного ДТП в Железноводске, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем по одной из улиц города в сторону поселка Иноземцево. Она не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где наехала на бетонную плиту. В результате аварии 32-летний пассажир, находившийся в салоне машины, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Прокуратура города Железноводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд приговорил подсудимую к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил ее права управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков