Умер водитель мусоровоза, столкнувшегося с поездом около Аргаяша

Водитель мусоровоза МАЗ, который сегодня днем столкнулся с пассажирским поездом около села Аргаяш, скончался в больнице, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Пассажир грузового автомобиля, которого тоже доставили в медучреждение, находится в тяжелом состоянии. Пассажиры поезда за медпомощью не обращались.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 18 ноября около 12:30 в Аргаяшском районе произошло столкновение пригородного поезда и мусоровоза. По данным ЮУЖД, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Мусоровоз от удара вылетел с дороги и перевернулся.

Виталина Ярховска