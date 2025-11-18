Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Назначен глава ОЭЗ «Оренбуржье»

Сергей Никифоров назначен новым генеральным директором особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье». Решение принято после перехода прежнего руководителя ОЭЗ Антона Ефимова на должность вице-губернатора Оренбургской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Никифоров работает в регионе с 2022 года. Он возглавлял Центр развития экспорта, Агентство инвестиционного развития и Фонд инвестиций и инноваций. В его задачи входили разработка инвестиционной стратегии и продвижение Оренбуржья на международных рынках. В начале 2025 года он инициировал сотрудничество региона с Ираном.

Особая экономическая зона «Оренбуржье» создана в сентябре 2021 года. В ее состав входят четыре кластера: строительство, агропромышленный комплекс, машиностроение и нефтегазовый сектор. На территории ОЭЗ работают 23 компании, включая 15 заводов, семь логистических центров и один дата-центр. Среди резидентов — крупный распределительный центр для сети магазинов «Пятерочка», молочный комбинат «Красногорский», Оренбургский завод автоматизации и роботизации и распределительный центр OZON.

