Бывший краевой министр остался под домашним арестом

Пермский краевой суд оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную бывшему главе регионального минздрава Вадиму Плотникову. На ужесточении меры пресечения настаивала прокуратура, требовавшая отправить экс-министра в СИЗО.

Уголовное дело в отношении пенсионера Вадима Плотникова было возбуждено 9 ноября в СУ СКР по Пермскому краю. По версии следствия, господин Плотников получил взятку в виде жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

12 ноября Свердловский суд Перми избрал Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура внесла представление на это решение.

