Bloomberg: Китай почти прекратил закупку российской нефти из-за давления США

С начала ноября крупные государственные предприятия Китая почти полностью остановили закупку российской нефти сорта ESPO. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Rystad Energy. Снизили объем импорта топлива из РФ и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) КНР.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, в ноябре импорт российской нефти морским путем в Китай может сократиться на 500-800 тыс. баррелей в сутки, то есть на две трети от нормы.

Основным поводом для падения объемов поставки нефти из РФ стало включение крупного китайского НПЗ Shandong Yulong Petrochemical в черный список США и Великобритании, уточняет агентство. Еще одна причина — американские санкции против нефтекомпаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари в беседе с Bloomberg отметила, что китайские компании боятся ужесточения контроля США за исполнением санкций. Дополнительное напряжение вызывает сокращение закупок российской нефти индийскими компаниями, и в этой ситуации китайские НПЗ не хотят остаться «крайними».

Аналитик отраслевой консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Цзянань Сунь считает, что китайские НПЗ займут выжидательную позицию в отношении российской нефти. По его словам, КНР требуется время, чтобы «укрепить новые каналы закупок и цепочки поставок».