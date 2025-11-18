В Прикамье проиндексировали величину прожиточного уровня

Величина прожиточного уровня в Пермском крае в 2026 году составит на душу населения 17 424 руб.; для трудоспособного населения — 18 992 руб., для пенсионеров — 14 985 руб., для детей — 16 901 руб. Это следует из постановления краевого правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года.

В 2025 году прожиточный минимум в среднем на душу населения составляет в Пермском крае 16 314 руб.; для трудоспособного населения — 17 782 руб. для пенсионеров — 14 030 руб., для детей — 15 825 руб.

В соответствии с федеральным законодательством величина прожиточного минимума устанавливается в субъектах РФ ежегодно и определяется исходя из среднероссийского показателя с учетом коэффициента региональной дифференциации.