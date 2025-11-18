В Оренбуржье задержали подростка, похитившего деньги у пенсионерки под видом налогового инспектора

В Оренбургской области оперативники задержали «псевдоналоговика», которым оказался 17-летний подросток. Об этом сообщает полиция региона.

В полицию сообщили работники банка, что жительница Кувандыка собирается снять крупную сумму денег. Менеджер заподозрила, что женщина находится под влиянием мошенников. Пенсионерка рассказала прибывшим полицейским, что должна передать деньги налоговому инспектору для декларирования. Ей рассказали, что она попалась на уловку мошенников.

Полицейские предложили пенсионерке передать курьеру муляж денег, гражданка согласилась. В дальнейшем общение потерпевшей со злоумышленниками проходило под контролем полиции. После передачи денег оперативники задержали подростка.

Несовершеннолетний правонарушитель нашел в интернете предложение о заработке. В его обязанности входило забирать сбережения у пожилых граждан и переводить их на различные счета за процент от дохода. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева