В Челябинске количество тату-салонов выросло за год на 22%

На октябрь 2025 года в Челябинске открыто 88 тату-салонов, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди миллионников город занимает второе место по динамике роста количества таких организаций, показало исследование 2ГИС.

Активнее всего тату-салоны начинали работу в Волгограде. За год их число выросло на 40,9%, достигнув 62 точек. Такой же результат, как и Челябинск, показала Самара. К прошлому октябрю количество подобных салонов выросло на 22,2% до 99 организаций.

Что касается цены, в Челябинске набить татуировку в среднем обойдется в 3,4 тыс. руб., а удалить — 1,2 тыс. руб. С такими показателями мегаполис занял шестую позицию среди других миллионников. Дороже всего татуировка стоит в Москве (нанесение — 4,8 тыс., удаление — 2 тыс. руб.), Екатеринбурге (4,4 тыс. руб., 1,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (3,9 тыс. руб., 2,4 тыс. руб.).

Как подчеркивают аналитики, в Челябинске больше всего студий с высокими оценками находятся в Центральном (24 из 26 точек) и Калининском (18 из 19) районах.

Виталина Ярховска