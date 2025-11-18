Начальницу почтового отделения из Георгиевска приговорили к 3 годам колонии

В Георгиевске суд признал начальника отделения почтовой связи виновной в хищении более 190 тыс. руб. и служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По версии следствия и в ходе судебного разбирательства установлено, что в период с апреля по июнь прошлого года женщина, имея доступ к пенсионным и социальным выплатам, подделывала подписи получателей в платежных документах и присваивала денежные средства. Помимо этого, она похищала наличные деньги из кассы почтамта. В итоге в пяти эпизодах использовала должностное положение для присвоения средств, а также совершила пять фактов подлога.

Подсудимая в суде полностью признала вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено из-за наличия у женщины малолетнего ребенка. Приговор вступил в законную силу. Уголовная ответственность наступила на основании части 3 статьи 160 и части 1 статьи 292 УК РФ, что соответствует фактам присвоения чужого имущества и служебного подлога при исполнении служебных обязанностей.

Станислав Маслаков