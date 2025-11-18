Лидерами по росту цен в Прикамье стали куриные яйца

В октябре 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,7%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 1,2%. Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

В октябре выросли цены на куриные яйца (на 10,6%), мясо птицы и говядины (на 1,6–1,9%), колбасные изделия (на 1,8%), сыры (на 1,3%), шоколад (на 4,8%), кофе натуральный и растворимый (на 4,9%), муку (на 2,6%).

Ювелирные изделия подорожали на 13,6%, персональные компьютеры — на 3,1%, металлическая посуда — на 2,5%. Рост цен на легковые автомобили, телерадиотовары, строительные материалы, моющие и чистящие средства не превысил 1%. Вновь подорожало дизельное топливо (на 2,1%) и автомобильный бензин всех марок (на 1,5–1,9%).

Стоимость услуг в октябре снизилась на 0,2%. Подешевели экскурсионные услуги (на 14,1%) и зарубежный туризм (на 13,3%), проезд на поездах дальнего следования (на 4,3%). В то же время подорожали услуги организаций физической культуры и спорта (на 6,6%), ветеринарные (на 4%) и медицинские услуги (на 1,1%). В диапазоне от 0,3% до 8,3% поднялись цены на бытовые услуги.