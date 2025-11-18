Новосибирская прокуратура внесла представление вице-губернатору Хальзову

Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, курирующий социальный блок, получил представление прокуратуры. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила официальный представитель надзорного ведомства Дарья Манилова, добавив, что представление чиновнику было внесено по результатам заседания межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов

В специальном совещании под руководством прокурора области Александра Бучмана приняли участие вице-губернатор Константин Хальзов, возглавляющий областную комиссию по делам несовершеннолетних, представители силовых структур, областных министерств и мэрии Новосибирска.

По информации прокуратуры, проверки ведомства и уполномоченного по правам ребенка показали, что местные органы системы профилактики «не могут организовать надлежащую работу с детьми и их семьями». Количество подростков, вовлеченных в противоправную деятельность, остается высоким и на 6,1% превышает показатели прошлого года.

«По итогам заседания Александр Бучман потребовал от заместителя губернатора региона Константина Хальзова усилить контроль за деятельностью подчиненных»,— рассказали в прокуратуре.

Илья Николаев