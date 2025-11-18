Администрации Трампа не позволили арестовывать мигрантов в судах Нью-Йорка

Окружной суд Нью-Йорка отказал администрации Дональда Трампа в праве арестовывать мигрантов в зданиях судов штата или рядом с ними, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министерство юстиции США добивалось отмены закона штата от 2020 года, по которому сотрудники миграционных служб не могут совершать аресты в судах штата. В иске Минюст ссылался на верховенство федеральных законов над законами штатов в случаях, когда они противоречат друг другу.

Судья Мэй Д’Агостино постановила, что иск — неправомерная попытка администрации «использовать ресурсы Нью-Йорка для содействия федеральным иммиграционным программам», а штат «защищает свои суверенные интересы перед лицом неправомерного вмешательства федерального правительства».

После прихода к власти Дональда Трампа агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) постоянно пользовались тем, что мигранты приходили в суды на рассмотрение своих дел. Там их уже поджидали агенты ICE и арестовывали.

Закон штата Нью-Йорк позволяет миграционной службе арестовывать людей в зданиях судов или рядом с ними только при наличии постановления суда или ордера на арест, подписанного судьей.

Кирилл Сарханянц