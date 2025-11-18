В Оренбурге памятник Ленину вернули на место после 7 лет реставрации

В Оренбурге памятник Владимиру Ленину, установленный в 1925 году на средства местных рабочих, вернули на место в одноименный сквер. С 2018 года бронзовая скульптура, признанная аварийной, находилась на реставрации. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сейчас рабочие закрепляют памятник. Уже установлены монолитные блоки пьедестала и выложена гранитная брусчатка. Ведется шлифовка пьедестала и стилобата из архитектурного бетона. Памятник будет обмотан целлофаном до завершения работ. Торжественное открытие монумента запланировано на начало декабря.

Георгий Портнов