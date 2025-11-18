К избирателям пришли с искусственным интеллектом

Администрация Нижнего Новгорода перевела 70% компьютеров на отечественное программное обеспечение. Также мэрия на 19% увеличила количество муниципальных услуг, предоставляемых в режиме онлайн начала внедрять в муниципальную платформу «Лобачевский» элементы искусственного интеллекта. Чиновники уверены, что он позволит быстрее отвечать на жалобы и обращения нижегородцев. К аналитическим данным, полученным при обработке обращений, хотят получить доступ депутаты гордумы. Они хотят получать оперативную информацию о том, как в их избирательных округах идет пуск тепла и различного рода ремонты. В мэрии пообещали, что в начале следующего года для депутатов опробуют «ролевую модель» цифровой платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты городской думы Нижнего Новгорода ждут от искусственного интеллекта помощи в работе на округах

Администрация Нижнего Новгорода в 2025 году выделит в общей сложности 270 млн руб. на внедрение цифровых технологий в работу чиновников. По словам директора департамента информационных технологий (ДИТ) Ирины Макаровой, это на 53 млн руб. больше по сравнению с голом ранее. Отчитываясь перед депутатами гордумы на комиссии по экономике, она рассказала, что за год чиновники на 10% (с 30 до 33) увеличили количество муниципальных услуг, предоставляемых гражданам в режиме онлайн. Также в администрации автоматизируют систему судебно-претензионной работы. Это должно повысить эффективность документооборота и увеличить доходы бюджета в данной сфере.

К середине ноября 70% рабочих компьютеров в мэрии перевели на отечественную операционную систему. Сейчас все 2,2 тыс. компьютерных рабочих мест защищены антивирусами и специальными программами, а защита от ddos-атак успешно отбивает многочисленные попытки вывести из строя официальные сайты МСУ.

Теперь к защищенной связи надо подключить чиновников Кстовского округа, который вошел в состав Нижнего Новгорода. С точки зрения цифровизации, там все еще хуже, чем было в самых отсталых районах областного центра.

Директор департамента цифровой трансформации Марат Фатхуллин добавил, что администрация Нижнего Новгорода и ее аналитический центр создали ряд цифровых реестров, собирающих информацию с 600 подразделений и подведомственных учреждений. Теперь, например, данные о перекрытиях дорог в городе оперативно загружаются в карты «Яндекса», афиша локальных городских мероприятий транслируется через мобильные приложения.

Муниципальная аналитическая платформа «Лобачевский» стала больше и позиционируется как «единый портал для решения вопросов жителей» со средним сроком ответов на их обращения в три дня. В работу «Лобачевского» начали внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ). С его помощью жалобы на яму, обнаруженную на дороге, во дворе или сквере, попадают в соответствующие структуры, занимающиеся дорожным ремонтом, благоустройством дворов или содержанием парков. На автобусах НПАТ начали устанавливать камеры, которые анализируют состояние дорожного полотна, чистоту столбов и обочин, передавая информацию в «Лобачевский» для заявок дорожным службам. ИИ подключают к «заявкам с обещаниями». Машина проанализирует, когда чиновник пообещал жителю решить тот или иной вопрос, зависящий, например, от сроков выделения бюджетного финансирования. ИИ самостоятельно отложит контроль ответа на обращение на обещанное время.

Депутат гордумы Жанна Скворцова напомнила, что после посещения аналитического центра депутаты просили подключить их к «Лобачевскому», чтобы получить информацию о проблемах в своих избирательных округах. Марат Фатхуллин сообщил, что уже создана «подробная ролевая модель» для депутатов. С января 2026 года платформа будет готова предоставлять им данные.

Как выяснил «Ъ», весь объем собираемой платформой аналитики, иногда довольно чувствительной, доступен только мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

Его заместители получают информацию уровнем ниже по своим профильным направлениям. Для депутатов также определят круг данных, которые могут быть им предоставлены для работы с избирателями.

Услышав, что «Лобаческий» хорошо оценивают эксперты на всероссийском уровне, депутат Николай Сатаев поинтересовался, сколько денег платформа заработала для бюджета. «Мне в прошлый четверг жители пожаловались, что отремонтированная теплотрасса стоит без изоляции. Я через минуту звоню директору “Теплоэнерго” Сивохину, шлю ему фото этой теплотрассы. На следующий день он мне шлет фото: все уже сделано. Вот это прекрасный подход к цифровизации», — привел пример эффективной отработки обращений граждан Николай Сатаев. Его коллеги в шутку предложили подключить к «Лобачевскому» депутата Сатаева – с одной стороны и Дмитрия Сивохина — с другой.

Председатель комиссии Сергей Пляскин подсчитал, что платформой пока пользуются от 25 до 50 тыс. уникальных посетителей в год, что очень мало. Ему ответили, что «Лобачевский» готов к годовым нагрузкам в сотни тысяч или миллион пользователей, но пока в департаменте не тратят деньги на коммерческую рекламу и продвижение сервиса. Однако к 2023 году власти планируют предоставлять в электронном виде 95% муниципальных услуг.

Роман Кряжев