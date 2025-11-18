Экс-главу «Союза добровольцев Донбасса» на Урале приговорили к 12 годам колонии

Березовский городской суд (Свердловская область) приговорил бывшего главу «Союза добровольцев Донбасса» на Урале Максима Хлопина к 12 годам исправительной колонии строгого режима, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, ему было предъявлено обвинение по п. «а» ч.3 ст.222, ч.3 ст.30, п.п «а», «в» ч.5 ст.222 (покушение на незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия). Второй осужденный, проходящий по этому делу, Алексей Жмаев приговорен к 10 годам исправительной колонии строгого режима по п. «а» ч.3 ст.222, ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», ч.5 ст.222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия). Их взяли под стражу в зале суда.

Ранее, в 2024 году, Максим Хлопин был осужден по ст.222 ч.3 п.а; ст.222.2 ч.3 п.а; ст.222.1 ч.3 п.а УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Артем Путилов