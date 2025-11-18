Москва присматривается к югу Сирии

Делегация российских военных в сопровождении своих сирийских коллег нанесла визит в южные районы Сирии, сообщило вечером в понедельник, 17 ноября, Министерство обороны Арабской Республики. По данным местных изданий, поездка включила в себя те районы провинции Эль-Кунейтра, которые остаются закрытыми из-за регулярных наземных рейдов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как заявлял ранее источник “Ъ”, Дамаск заинтересован в том, чтобы российские военные вернулись к патрулированию южных частей Сирии и в дальнейшем они, а не израильтяне обеспечивали там безопасность. Визит делегации Минобороны РФ может указывать на сохраняющийся интерес сирийцев к возобновлению российского военного присутствия на юге страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский военнослужащий в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, 17 июля

Фото: Leo Correa / AP Израильский военнослужащий в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, 17 июля

Фото: Leo Correa / AP

О том, что делегация из российских и сирийских военных посетила юг Арабской Республики, сообщила 17 ноября пресс-служба сирийского Минобороны. В ее заявлении говорится, что россияне осмотрели несколько военных объектов «в рамках сотрудничества между двумя странами» для оценки оперативной обстановки. Поездка состоялась на следующий день после того, как замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вместе с подчиненными был принят в Дамаске главой военного ведомства Сирии Мурхафом Абу Касрой. Участники переговоров обсудили «усиление механизмов координации в интересах обеих стран», уточняла сирийская сторона.

По словам источников катарского издания «Аль-Араби аль-Джадид», российская делегация, которую сопровождала колонна из 25 машин местного МВД, посетила районы к юго-западу от Дамаска, центральную часть провинции Эль-Кунейтра и некоторые сельские районы вблизи занятых Израилем Голанских высот.

Как уточняют источники сирийского портала «Энаб балади», делегация проехала по маршруту, который закрыт для движения обычного транспорта из-за регулярных наземных рейдов ЦАХАЛа, занявшего часть южной Сирии после крушения прежнего режима в Дамаске 8 декабря 2024 года. При этом остановки были сделаны как минимум у двух военных объектов, которые российские силы занимали до смены власти в Сирии.

До падения режима Асада у Москвы было восемь опорных пунктов в приграничных районах между Сирией и Израилем, следует из прошлогодних заявлений заместителя командующего российскими войсками в Сирии генерала Александра Родионова. Они были необходимы в том числе для того, чтобы сдерживать эскалацию в пограничье между Израилем и проиранскими боевиками, пытавшимися превратить южные районы Арабской Республики в плацдарм для ракетных пусков по израильской территории.

Как сообщал ранее источник “Ъ”, переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в районы, граничащие с Израилем.

Согласно этим данным, Дамаск не против расширения российского военного присутствия, потому что хочет воспрепятствовать «вмешательству Израиля в сирийские дела». Как сообщила во вторник, 18 ноября, со ссылкой на сирийские источники израильская новостная лента, поездка российских военных на юг является частью усилий по возрождению патрулирования на этой территории.

При этом другой источник Kan не исключил, что дислокация российских сил может стать элементом будущего соглашения между Сирией и Израилем в сфере безопасности. Патронируемая США сделка, которая пока не получила окончательного оформления из-за сохраняющихся разногласий между двумя сторонами, должна привести к демилитаризации южных районов Сирии и сокращению военного присутствия ЦАХАЛа.

«Главный интерес нынешней власти в Дамаске заключается в приглашении на юг Сирии какого-либо крупного внешнего игрока, который мог бы просто фактом своего присутствия ограничить израильскую активность,— пояснил в разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.— После падения старого правительства в конце 2024 года Израиль не только расширил там зону оккупации в районе Голанских высот, но и время от времени проводит более глубокие рейды вглубь сирийской территории».

В этих обстоятельствах, рассудил эксперт, сирийские власти пытаются получить помощь от ключевого союзника Израиля США вплоть до возможного расширения зоны влияния американских военных, которые пока дислоцируются только на востоке и юго-востоке Сирии. «Но если с этим ничего не получится, то они (власти Сирии.— “Ъ”) должны быть заинтересованы в возобновлении российского присутствия на юге Сирии, как было до свержения Башара Асада»,— заключил господин Лямин.

Нил Кербелов