На 81-м году жизни скончался депутат Госсовета Удмуртии трех созывов Валерий Загайнов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Валерий Загайнов три раза избирался депутатом Госсовета Удмуртии, был активным участником разработки и принятия важных для развития региона законов. Работая министром жилищно-коммунального хозяйства, генеральным директором территориального производственного объединения ЖКХ, министром строительства, архитектуры и жилищной политики, он внес заметный вклад в развитие республики»,— отметил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Господин Загайнов начал свою трудовую деятельность в 1962 году на Воткинском машиностроительном заводе. С 1987 года занимал посты в органах местного самоуправления и министерствах Удмуртии. Он неоднократно избирался депутатом районных и городских советов, а также трижды – депутатом Госсовета Удмуртии (в 1995, 1999 и 2007 годах). Был действительным членом Российской академии жилищно-коммунального хозяйства.

Заслуги Валерия Загайнова отмечены званиями «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», «Заслуженный работник сферы обслуживания Удмуртии», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Награжден знаком «Отличник нефтяной промышленности СССР» и Почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России.

Анастасия Лопатина