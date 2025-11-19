Миллионы рублей, тысячи долларов и слитки передали мошенникам две нижегородки

Две жительницы Нижнего Новгорода передали мошенникам 84,97 млн руб. Жертвами аферистов стали 59-летняя пенсионерка и ее 32-летняя дочь, рассказали в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, злоумышленники несколько дней звонили потерпевшим под видом силовиков, сотрудников госуслуг и надзорных ведомств. Они обвинили жертв в финансировании недружественной страны, пригрозили обысками и убедили отдать все материальные ценности для «декларирования». Мать и дочь четыре раза встречались с курьерами в сквере на улице Алексеевской. Используя кодовое слово «Альфа», они передали аферистам 300 золотых инвестиционных монет общей стоимостью 24 млн руб., 2,5 кг золота в слитках, 24,2 млн руб. и 40 тыс. долларов. Кроме того, потерпевшие перевели на счета мошенников еще 7,7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Елена Ковалева