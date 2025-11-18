Дмитрий Зауэрс призвал университеты стать более открытыми для бизнеса

Устранить разрыв между университетской и индустриальной ментальностью в России можно совместными усилиями государства, бизнеса и университетов. Такую точку зрения в интервью изданию «Ректор говорит» высказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По его мнению, для этого необходим общий системный подход к финансированию и развитию стратегических проектов с последующим масштабированием на всех участников.

«Сегодня университеты существуют в логике модели управления, которая объективно работает на очень длинных циклах. Им критически необходимо стать более открытыми для индустрии, для бизнеса, добавлять принципиально новые элементы в свою работу, например проекты по техпредпринимательству или передовые инженерные школы»,— заявил зампред Газпромбанка.

Он также напомнил, что государственная программа поддержки университетов «Приоритет-2030» как раз нацелена на переход от трансляции и генерации знаний («Университет 1.0» и «Университет 2.0») к активному трансферу знаний в экономику («Университет 3.0»). Цель программы — сформировать к 2030 году в России более 100 современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

За последние десять лет за счет реализации федеральных программ, таких как «Проект 5100», создание научно-образовательных центров и научных центров мирового уровня, университеты смогли осуществить фазовый переход от модели «Университет 1.0» к модели «Университет 2.0», сформировать научный задел, привлечь исследователей с мировым именем и заявить о своей конкурентоспособности. Следующий этап — обеспечить трансфер знаний в экономику России.

«Безусловно, это вызов для всех университетов: проверка на способность быть экономическими субъектами, а не только “учебными заведениями”, которые обеспечивают традиционные действующие индустрии кадрами»,— пояснил Дмитрий Зауэрс. Он также сообщил, что у Газпромбанка накоплен достаточный опыт реализации крупных технологических проектов и глубокой взаимной интеграции производства, промышленности, образования и науки. Так, в январе 2025 года в рамках перезапуска программы «Приоритет-2030» при участии Газпромбанка была проведена пилотная питч-сессия с 15 университетами. В ней участвовали главы Минобрнауки, Минсельхоза и Минпромторга России, а также представители индустриальных партнеров и венчурных фондов. Это придало университетам импульс к переупаковке проектов, а также обеспечило государству и бизнесу понимание процесса создания научного проекта.

Идеальная модель, по мнению эксперта,— когда все университеты с исследовательской составляющей осознают свои сильные стороны, развивают их и коллаборируют с другими университетами и индустрией для создания сквозных технологических цепочек. При этом крупный бизнес должен помочь университетам не только генерировать и передавать новые знания, но и извлекать из них практическую пользу, интегрируя в конкретные проекты и производство.

Подробнее: rectorspeaking.ru

