VIP-клиенты FONBET посетили матч в Тбилиси

Букмекерская компания FONBET организовала для участников программы лояльности эксклюзивный тур на футбольный матч квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Грузии и Испании. Путешествие было спланировано так, чтобы гости получили максимальный уровень комфорта: перелет бизнес-классом, премиальные трансферы, пятизвездный отель. Букмекер подготовил своим клиентам программу, позволившую прочувствовать всю палитру грузинского гостеприимства. Участники насладились ужинами в лучших ресторанах и на винодельнях, а формат «винного казино» превратил дегустацию в увлекательную игру.

Прогулки по улочкам Старого Тбилиси и окрестностям, посещение объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменитых серных бань — каждый день был спланирован с учетом пожеланий каждого участника. Финальным аккордом тура стал матч на стадионе «Борис Пайчадзе», где клиенты FONBET получили возможность наблюдать за игрой с лучших мест. Посещение ключевых мировых спортивных событий с полным сопровождением — регулярная часть программы лояльности компании. Только в этом году ее клиенты побывали на финале Лиги чемпионов в Германии, Суперкубке УЕФА в Италии, матче квалификации ЧМ-2026 в Армении и «Эль-Класико» в Испании.