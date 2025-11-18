ФСБ не оставила Шамсову никаких шансов

“Ъ” стали известны подробности первого уголовного преследования гражданина Таджикистана Джалолиддина Шамсова, фигурирующего сейчас в деле о подготовке теракта в Москве. Преступление, планируемое против одного из государственных деятелей украинскими спецслужбами, было предотвращено ФСБ. Ранее, весной 2016 года, Джалолиддин Шамсов поучаствовал в заказном убийстве, после чего сбежал за границу.

Фото: Архив Джалолиддина Шамсова Джалолиддин Шамсов

Джалолиддин Шамсов, завербованный, по версии ФСБ, спецслужбами Украины для совершения теракта против одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище в Москве, был причастен к убийству бизнесмена из города Октябрьский (Башкирия) Марата Купцова.

Весной 2016 года предпринимателя, владеющего ТЦ «Универсал», и его супругу Мирославу Величко расстреляли возле подъезда их дома на улице Губкина. Марат Купцов умер в приемном покое городской больницы №1, а его жену с простреленным легким удалось спасти. Родственники жертв пообещали вознаграждение в 10 млн руб. за информацию о лицах, причастных к совершению преступления.

В 2018 году прокуратура Башкирии сообщила, что следствие установило виновных. Организаторами убийства назвали бывшую невестку предпринимателя Ирину Купцову и гражданина Таджикистана Саъдулло Касимова, исполнителем — гражданина Таджикистана Эджода Носирова. Еще двое — Нусратулло Шодиев и Сайод Сафаргалиев — проходили по делу как пособники.

Мотивом убийства, по версии следствия, стали 1,5 млн руб., которые Ирина Купцова задолжала бизнесмену за газ.

По версии следствия, Ирина Купцова искала исполнителей убийства в Москве через своего знакомого Джалолиддина Шамсова. За услуги она обещала заплатить 1 млн руб. Джалолиддин Шамсов предложил выполнить заказ своим знакомым Сайоду Сафаргалиеву и Алишеру Нуриддинову. Они приехали из Москвы в Башкирию, но не смогли получить от заказчицы оружие и вернулись в столицу. По пути в Москву они «засветились»: полиция составила на них протокол за нарушение правил дорожного движения. Из-за этого Джалолиддин Шамсов через Саъдулло Касимова и Нусратулло Шодиева нашел нового исполнителя убийства — Эджода Носирова. Ему был передан газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

В мае 2019 года Верховный суд Башкирии приговорил Ирину Купцову к 17 годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года и штрафу в размере 50 тыс. руб. Остальные подсудимые получили от 8 до 15 лет строгого режима. В ноябре того же года Верховный суд России оставил сроки наказания в силе.

Эджода Носирова и Алишера Нуриддинова судили в Таджикистане в феврале 2019 года. Там Верховный суд приговорил их к 25 и 15 годам заключения в колонии строгого режима.

Джалолиддин Шамсов, как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, успел скрыться на Украине.

Поэтому материалы в его отношении были выделены в отдельное производство, гражданина Таджикистана объявили в розыск по обвинению в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. О Джалолиддине Шамсове ничего не было известно до тех пор, пока ФСБ не сообщила о его участии в подготовке к покушению на высокопоставленного российского чиновника. По данным «Московского комсомольца», жертвой террористов должен был стать секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу (официально эта информация не подтверждена).

Бомбу и видеокамеру террористы пытались установить на могиле, но их быстро вычислили по видеокамерам и задержали. Исполнителями преступления оказалась семья наркоманов, которые сейчас проходят лечение.

Булат Баширов, Уфа