Эксперимент по беспилотным грузовикам распространится на Башкирию

Башкирия войдет в число регионов, в которых в качестве эксперимента позволят беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования. Соответствующее постановление приняло правительство России, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Также к пилотным регионам присоединятся Пермский край и Свердловская область. Сам режим продлевается до 2028 года.

Нововведение связано с тем, что в следующем году большегрузы начнут ездить по трассе М-12, которую недавно продлили до Екатеринбурга.

Так называемые высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) появятся на дорогах в 2026 году. Их суммарный пробег за два года должен составить 100 тыс. км.

Согласно документу, беспилотные большегрузы должны уметь безопасно останавливаться при сбоях софта, а водители, участвующие в испытаниях, не могут иметь судимостей.

Майя Иванова