После вмешательства прокуратуры в детсаде Невинномысска привели в порядок ограждение

В Невинномысске после вмешательства прокуратуры привели в порядок ограждение в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Установлено, что высота ограждения одного из детских садов составляла менее 2,5 метров. Таким образом, усматривалось нарушение требований безопасности.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием обязать бюджетное учреждение привести ограду в надлежащее состояние. Суд удовлетворил требование ведомства.

В детском саду установили забор высотой 2,5 метра.

Мария Хоперская