Россельхознадзор выявил 1 га захламленных сельхозземель в Воскресенском

Почти 1 га загрязненных земель сельхозназначения выявлено в рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области. Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, администрации Воскресенского округа предписано провести рекультивацию земель.

Всего было обследовано более 15 га территории. В результате установлено загрязнение твердыми коммунальными отходами на площади 7 тыс. кв. м, а также старые захламленные карьеры общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. Остальные обследованные земли зарастают сорной растительностью и деревьями.

Галина Шамберина