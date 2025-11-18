В Екатеринбурге сменился руководитель городского Совета ветеранов

Председатель Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (ЕГОО ветеранов, пенсионеров) Федор Ледерер спустя более 15 лет руководства организацией покинул занимаемый пост, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в прошлом году господин Ледерер отметил 80-летний юбилей, в связи с этим он решил покинуть пост руководителя и уйти на заслуженный отдых. «С 2010 года он являлся бессменным руководителем организации, которая стала опорой и поддержкой всего ветеранского сообщества, активным участником и помощником в городских мероприятиях»,— написал мэр.

Новым председателем городской организации назначен подполковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества — Евгений Мишунин. Ранее он возглавлял Свердловскую областную общественную организацию ветеранов «Союз ветеранов». «Уверен, знания и богатый опыт Евгения Мишунина будут способствовать дальнейшему развитию Совета ветеранов, повышению его роли во всех сферах общественной деятельности»,— заверил Алексей Орлов.

Городской совет ветеранов основан в 1987 году. По данным мэрии, в его составе примерно 400 тыс. человек. В актив организации входят 60 членов. Ветеранская организация имеет отделения в каждом районе города. Совет ветеранов занимается патриотическим воспитанием молодежи, организует досуг и поддерживает пожилых горожан. Ветераны активно участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных историческим памятным датам.

Полина Бабинцева